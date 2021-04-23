Правительство должно отменить свое решение по уменьшению финансирования программы обеспечения лекарствами пациентов, а также дополнительных выплат медикам

Об этом заявил сопредседатель партии "Наш край" Сергей Шахов, передают "Украинские новости".

По его словам, такое опрометчивое решение может обернуться проблемами с поставками жизненно необходимых лекарств для хронически больных украинцев. Ведь вакцины будут закуплены вместо препаратов для диабетиков, гипертоников, диагностики рака, лечения тех же больных ковидом.

"Во время обострения эпидемии коронавируса в стране безответственно и преступно ограничивать финансирование программы медгарантий. Особенно когда нетронутым остается фонд строительства дорог, который в прошлом году неоднократно дофинансировался за счет "антискользящего" фонда. Призываем власть наконец понять серьезность угрозы последствий коронакризи и разработать реалистичный и действенный план борьбы с ней", – подчеркнул Шахов.

По его мнению, Кабмин должен внести в Верховную Раду проект изменений в Госбюджет Украины, где предусмотреть финансирование не только закупки вакцины, но и преодоление коронавірусної болезни в целом. Дополнительные средства можно выделять, сокращая раздутое финансирование аппаратов государственных органов.

Напомним, 14 апреля Кабмин принял постановление, которым выделило МИНЗДРАВУ дополнительно 6,5 млрд грн на закупку вакцин за счет уменьшения объема расходов по программе "Реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения" на эту же сумму.