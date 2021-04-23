Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что дело «Роттердам+» разваливается
Об этом сообщает издание «Корреспондент» со ссылкой на выступление Ведениктовой 22 апреля в эфире программы «Право на власть».
«По тому что касается непосредственно прокурора, закрывавшего это дело. И нам всем это не нравится. Я думаю, на самом деле это у всех вызывает очень много вопросов. Но почему мы себе не даем ответы, что тот же ВАКС - три разных судьи! Трижды отказывал детективам в отводе прокурора? Треугольник НАБУ-САП-ВАКС, - мы должны давать им возможность быть независимыми. С другой стороны стоит вопрос: Венедиктова должна пойти и что-то изменить. Я готова идти и менять, когда у меня есть сроки для эффективного расследования», - заявила Генпрокурор.
По ее словам, единственный вопрос, который сейчас находится в деле «Роттердам+» - это сроки эффективного расследования.
Генпрокурор отметила, что очень важно, чтобы антикоррупционные правоохранительные органы оставались в этом деле независимыми.
Напомним, 9 апреля САП в третий раз закрыла дело «Роттердам+». Первый раз дело было закрыто 27 августа 2020 года. Тогда это решение подтвердил Офис Генерального прокурора и Высший антикоррупционный суд.
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В ходе расследования не было установлено никаких убытков от действия этой формулы. Более 5 украинских и 10 иностранных экспертиз подтвердили ее экономическую и юридическую обоснованность.
Кроме этого Высший антикоррупционный суд еще трижды подтвердил законность и обоснованность действий прокуроров САП, которые изучали собранные следствием материалы и пришли к выводу об отсутствии в деле «Роттердам+» состава преступления.
Однако 21 апреля первый замглавы САП принял решение снова отменить закрытие этого дела.