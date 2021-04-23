Украина не сможет интегрироваться в европейскую энергосистему ENTSO-E, если из-за выполнения устаревших условий Нацплана по сокращению выбросов потеряет наиболее эффективные энергоблоки ТЭС и ТЭЦ Украины, которые нужно вывести из эксплуатации для экологической модернизации.

Об этом заявили энергетики в ходе программы Energy Freedom.

В частности заместитель министра энергетики Максим Немчинов напомнил, что стоимость экологических модернизаций составляет более 4 млрд евро и государству нужно определиться с источниками финансирования и пересмотреть НПСВ.



Он также сообщил, что в европейских странах экомодернизация происходила при поддержке государства и мероприятия финансировались либо напрямую из госбюджета, либо через предложенные государством механизмы.



По его словам, что обеспечить выполнение нашей стратегической цели – присоединение к ENTSO-E – Украина должна продемонстрировать способность энергосистемы стабильно работать, а это будет невозможным в случае, если придется остановить работу теплоэлектростанций из-за выполнения Нацплана по выбросам.



«Если мы им не покажем, каким образом наша система будет работать в 2024, в 2025 году, как мы будем покрывать свои пиковые или полупиковые нагрузки, то никакого присоединения к ENTSO-E не состоится. Они не смогут дать нам в необходимом количестве электрической энергии, а именно в первую очередь в те часы, когда наблюдается пиковая нагрузка, пиковое потребление электрической энергии, напівпікове потребления электрической энергии. Это невозможно как с технической точки зрения, потому что на сегодня у нас перетоков не хватает, чтобы покрыть этот дефицит, ни с точки зрения количества генерации в объединенной энергетической системе Европы, NTSOE», - пояснил Немчинов.



По его мнению, на сегодня нужно внести изменения в Нацплан, чтобы сосредоточиться на экомодернизации тех блоков, которые смогут работать еще длительное время, и определиться с источниками финансирования мероприятий для проведения этих работ.



"В полном объеме проводить экологическую модернизацию всех блоков, которые у нас попали в Нацплан, на сегодня уже не целесообразно. Надо работать с самим Нацпланом с точки зрения верификации имеющегося оборудования, имеющихся блоков, насколько такое количество нам нужно, оставить необходимый минимум в соответствии с отчетом нашего оператора системы передачи Укрэнерго. И модернизировать, сделать экологическую модернизацию именно тех блоков, которые смогут эффективно и длительное время работать. Нет смысла вкладывать средства в блоки, которые надо будет выводить из эксплуатации через 7-8-10 лет», - подчеркнул замминистра.



В то же время коммерческий директор Донбассэнерго " Олег Ларионов отметил, что уже сегодня нужно инвестировать в строительство новых современных энергопредприятий на замену тем, которые будут выведены из эксплуатации для выполнения Нацплана по сокращению выбросов.



"На ближайшие 10 лет нам надо 12 гигаватт, потом еще на 10 лет гигаватт 5-7 надо будет. И на последних 8, до полной декарбонизации,нам все равно понадобится около 3-3, 5 гигаватт маневровых, до того как полностью мы сможем отказаться от тепловой генерации. Поэтому, по нашему мнению, нужно сейчас, прежде чем присоединиться к Европе, сначала нам нужно начать строить, потому что это будут наши инвестиции будут строить наши люди», - сказал Ларионов.

Напомним, общая стоимость экологических мероприятий на тепловых энергоблоках в пределах НПСВ к концу 2033 года оценивается в 4,3 млрд евро. В то же время высокие объемы вложений в экологическую модернизацию ТЭС следует осуществить в 2024-25 гг.

В Украине до настоящего времени источники финансирования НПСВ на ТЭС не определены. Министерство энергетики, участники рынка электроэнергии и эксперты отрасли указывают на необходимость сдвинуть сроки реализации нацплана по выбросам.

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины отмечает о невозможности выполнить Национальный план сокращения выбросов на ТЭС и ТЭЦ Украины в краткие сроки из-за проблемы отсутствия финансирования соответствующих мероприятий.