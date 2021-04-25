Украинцев обяжут отнести в банк все наличные деньги, которые они накопили, и заплатить с них 5% налога. Причем заплатить придется, даже если эти деньги были накоплены с официальных доходов, с которых уже уплачены все отчисления

Такая норма содержится в законопроектах о «налоговой амнистии», которые разработал глава «налогового» Комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, пишет Судебно-юридическая газета.

«У нас за 30 лет, к сожалению, сложилась ситуация, при которой граждане без контроля накопили средства», - так прокомментировал нововведение идеолог законопроектов Гетманцев. И пояснил, что таким образом власть дает людям шанс уйти «в белую» и закончить практику уклонения от налогообложения.

При этом Гетманцев никак не комментирует, почему украинцы обязаны будут платить «дань» государству за легальные средства – которые фактически в рамках «налоговой амнистии» приравниваются к заработанным с нарушением закона (о чем пишет в своем выводе к законопроекту и Главное научно-экспертное управление Верховной Рады).

Избежать декларирования не получится: покупки на сумму свыше 50 тыс.грн будут требовать верификации, то есть доказательств, что деньги задекларированы. А касается нововведение не только наличных денег, но и активов – за них, правда, предлагают уплатить уже 9% стоимости.

То есть, если у человека есть квартира, но он не сможет доказать, что купил ее за легальные средства (например, если деньги подарили родители, но документов нет) – придется раскошелиться.

Интересный момент: народным депутатам, в число которых входит Гетманцев, и чиновникам не нужно нести деньги в банк и платить «налог». А зря, потому что на таких, как автор законопроекта, бюджет смог бы неплохо заработать. Так, в своей декларации за 2020 год Гетманцев указал «наличку» в 40 тысяч евро, 35 тысяч долларов и 287 тыс. грн.

Мать Гетманцева имеет наличными 216 тысяч долларов, а также 650 тысяч долларов - их его мать одолжила третьему лицу (указан в декларации как «Мержех Родріг Еліас»). Также у владении семьи Гетманцевых – огромное количество недвижимости – квартиры, жилые дома и земельные участки.

Ранее экономист Михаил Кухар, комментируя инициативу Гетманцева повысить НДС до 22-24%, заявил, что он пытается убить малый бизнес, а все его инициативы направлены на торможение роста экономики, который только начал возобновляться в условиях коронакризиса.