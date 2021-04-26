Инициатива властей по повышению НДС приведет к ухудшению экономической ситуации и возмущения общества. Сначала нужно навести порядок в уплате этого налога и остановить разворовывание бюджетных средств
Об этом заявил экономист Борис Кушнирук в эфире телеканала "Украина 24", комментируя инициативу председателя парламентского комитета по налоговой политике Даниила Гетманцева по повышению НДС до 22-24%.
«То, что хочет делать господин Гетманцев, если это действительно так, то тогда это просто экономическая глупость, которая просто приведет к ухудшению ситуации в экономике и к возмущению в обществе», - сказал Кушнирук.
Он отметил: прежде чем предлагать повышать ставку НДС власти навести порядок с уплатой этого налога, поскольку, по словам экс-министра финансов, госбюджет ежемесячно недополучает от него 5 млрд грн.
«Бывший министр финансов при президенте Зеленскому сказал, что у нас ежемесячно из бюджета крадется 5 млрд грн именно на мошеннических схемах НДС. Это при 20%, но если ставка вырастет, то будут воровать больше. То есть перед тем, как повышать ставку НДС, вам сначала нужно навести порядок, чтобы прекратилось хищение средств », - пояснил Кушнирук.
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По мнению экономиста, если не ликвидировать коррупционные схемы с уплатой НДС, увеличение ставки налога приведет лишь к обогащению людей, которые зарабатывают на схемах, в то время как экономика страны будет потери.
Ранее экономист Михаил Кухар оценил инициативу Даниила Гетманцева по повышению НДС на 2-4% как такую, которая направлена на торможение экономического роста и уничтожение малого и среднего бизнеса.