Государственные шахты находятся на грани банкротства из-за искусственно заниженных цен на их уголь.
Об этом заявил лидер Независимого профсоюза горняков, народный депутат Михаил Волынец.
«Шахты по сути доведены до банкротства. И сейчас Фонд госимущества сменил менеджмент на «Центрэнерго», и они продолжают занижать цену на уголь. Кроме того, они говорят, что еще на 300 гривен будут снижать цену на государственный уголь», - сообщил Волынец в эфире телеканала «Украина24».
Он подчеркнул, что шахтеры готовятся к акциям протеста и страйкам из-за долгов по заработной плате.
«Шахты сейчас неспособны выплатить зарплату шахтерам, задолженность по зарплате составляет 1,5 млрд гривен. Через неделю, через 4 дня задолженность увеличится еще на 540 миллионов и будем составлять 2,1 млрд грн. Такой задолженности никогда еще не было», - добавил Волынец.
Напомним, при рыночной цене на уровне 2000-2100 грн/т государственные шахты продают уголь «Центрэнерго» по 1650 грн/т.
Себестоимость добычи угля на государственных шахтах составляет около 3200 грн/т.
Разница между ценой продажи угля госшахтами и реальной себестоимостью покрывается путем прямых дотаций из государственного бюджета.
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Задержки или недостаток дотаций приводит к возникновению задолженности по заработной плате и долгов за электроэнергию.
Как известно, законом о государственном бюджете на 2021 год предусмотрено 3,2 млрд грн на дотации государственным шахтам. В 2020 году было предусмотрено 3,6 млрд грн, однако в течение года расходы выросли до 5 млрд грн.