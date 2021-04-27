Дипломат, предприниматель, ученый, переговорщик-международник Александр Чалый в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» рассказал, чем отличается конституционная кузница от конституционной кухни

«Очень уместное название (программы, - ред.)... Потому что конституционная кузница – это силовое создание Конституции. А конституционная кухня – это за счет компромисса, общения. А Украина такая разнообразная, что конституционный консенсус возможно достичь только путем компромисса. То есть через кухню, а не через кузницу», - сказал дипломат.

Он добавил, что Леонид Кучма и Леонид Кравчук, воспитанные в советских традициях, серьезно относились к Конституции.

«Конституционный суд был реальным Конституционным судом. Нельзя было представить, что в Конституционный суд зайдет человек, который не просто имеет юридическое образование, не просто имеет практику судьи, а он именно квалифицирован в конституционном праве. Все, кто был в первом созыве, это была или профессура, или люди, которые работали в Верховной Раде... Это корифеи конституционного и государственного права Украины. Но потом и Конституционный суд начали формировать под политический запрос», - рассказал Чалый.

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