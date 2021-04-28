Ни в одной стране ЕС экоинспекция не имеет таких неограниченных полномочий, которые предлагают предоставить ей в Украине.



Об этом написала координатор Комитета промышленной экологии и устойчивого развития Европейская Бизнес Ассоциация Ольга Бойко в колонке для delo.ua.



«У ЕС нет примеров, когда один орган представляет все сферы экологического надзора и контроля и при этом имеет почти неограниченные полномочия, в том числе о проверках бизнеса», - отметила Бойко.



По ее словам, ключевым принципом успеха европейских стран в сфере защиты окружающей среды является сотрудничество между различными органами власти и бизнеса.



По мнению эксперта, при подготовке законодательства о экоконтроля, отечественным законодателям стоит учесть опыт Европы, в частности, что в странах ЕС экоинспекция не имеет правоохранительного статуса, все результаты ее проверок являются публичными и в открытом доступе, квалификационные требования к инспекторам четко определены, а контроль за субъектами хозяйствования и за природными территориями осуществляется различными органами.



"В Украине, 80% уголовных правонарушений в сфере окружающей среды связаны именно с незаконным использованием природных ресурсов (лесные рубки, браконьерство, добыча полезных ископаемых), и именно они, как отмечает Госэкоинспекция, наносят больше всего убытков государству. Поэтому, предлагаем оставить контроль за предприятиями в сфере действия действующего законодательства и способствовать развитию природоохранной функции экоинспекции», - подчеркнула Бойко.



Она также отметила, что компании в странах ЕС имеют право получить от экоинспекции предупреждение и время на исправление, а также возможность административного обжалования решения инспектора. По мнению эксперта, таким арбитром в Украине может выступить Государственная регуляторная служба.



Ранее президент ICC Ukraine Владимир Щелкунов заявил, что проведение экоинспекцией проверок, которые предусматриваются в законопроекте о экологический контроль (3091), может привести к остановке промышленности.



В то же время президент "Укрметалургпрому" Александр Каленков заявил, что законопроект о экоконтроль (3091) наделяет экоинспекцию чрезмерными полномочиями, что может привести к росту коррупции в отрасли и усилении давления на бизнес.