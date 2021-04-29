Работа тарифной комиссии НКРЭКУ вызывает много вопросов у населения и в сознании людей этот орган один из тех, кто не дорабатывает

Об этом заявил глава партии «Слуг народа», первый заместитель главы фракции этой партии в парламенте Александр Корниенко.

«У людей точно много вопросов к НКРЭКУ, но надо понимать, что законодательная база там не везде совершенна. Потому что когда была эта история с необоснованным завышением цен на распределение газа именно, то НКРЭКП все время говорила, что у нас нет полномочий вводить временные администрации на облгаззбуты. То есть, там какие-то проблемы. Но есть и проблемы, надо тарифной политикой заниматься более основательно, ибо Он в сознании людей один из тех, кто дорабатывает, - это именно этот орган, к сожалению», - заявил Корниенко в эфире телеканала« Украина24».

Комментируя двукратный рост зарплат руководства НКРЭКУ, Корниенко отметил, что этим вопросом может заняться Государственная аудиторская служба, на которую возложены функции контроля использования бюджетных средств.

«Есть органы специальные, которые следят за тем, как государственные деньги тратятся - Держаудитслужба. Они сделают нам все аудит, справедливо ли это все, справедливо это поднятие, выполняют ли они свои задачи », - добавил Корниенко.

Напомним, 7 апреля члены НКРЭКУ решили выплатить себе квартальную премию в размере 200-250 тыс. Грн каждому, мотивируя это необходимостью «стимулировать высокоинтеллектуального труд». Такие премии действующий состав комиссии выписывает каждые 3 месяца.

В 2020 году члены НКРЭКП повысили себе зарплату в среднем в 2 раза до 200 000 грн в месяц. Согласно данным Назка, члены НКРЭКУ стали самыми высокооплачиваемыми чиновниками в стране.

28 апреля НКРЭКУ приняла решение о повышении фонда заработной платы на 2022 еще на 50 млн грн.