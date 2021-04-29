Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман утверждает, что принятие закона об олигархах не имеет ничего общего с реальным ограничением влияния крупного бизнеса на политику.



"Олигархи появляются тогда, когда нерадивые коррумпированные чиновники дают им преференции. Поэтому вопрос деолигархизации нужно решать не законом о деолигархизации, а законом увеличение ответственности украинских чиновников. Чтобы они не допускали – монополий, приближения определенных групп к власти, которые влияют на те или иные решения. И я считаю, что это попытка наверняка. Появится закон, то мы его увидим, но насколько я вижу – это попытка самой власти стать олигархами», - заявил Гройсман в эфире телеканала «Украина 24».



Для украинской экономики такие инициативы могут иметь негативное влияние.

"На мой взгляд да – это попытка создать дополнительные механизмы давления на украинский бизнес. Для того, чтобы бизнес каким - то образом был благодарен власти, что их не будут трогать», - предостерег политик.



Владимир Гройсман призывает сосредоточиться на установлении равных правил в экономике, обеспечении справедливого суда и независимости медиа.



"Равные правила рыночной игры, которые должна обеспечить и установить сама власть. Это должен быть справедливый суд, в котором должны быть все наказаны – большой, малый, средний бизнес, если он нарушает закон и обкрадывает государство. Более того, я считаю, что здесь могут быть скрыты попытки поставить в зависимость медиа и журналистов. И здесь есть вопрос о независимости средств массовой информации. То есть я считаю, что вопрос деолигархизации – это вопрос вообще свободы и закона в стране», - подчеркнул он.



Залогом уменьшения влияния олигархов должна стать прозрачность отношений власти с бизнесом. Иначе деолигархизация может превратиться в механизм разрушения национальной экономики.



«Если есть вопрос для бизнеса—его надо пригласить, собрать и сказать: «У нас для вас есть вопросы!». Публично, раз-два-три-четыре-пять. И мы предлагаем такие пути решения. А не так как это пока что сегодня раздается от власти, что будут какие-то критерии, а кто под эти критерии попадет. Я думаю, что должно попасть много средних или малых предпринимателей, которые кому-то мешают, им поставят клеймо «мини-олигарх» и он будет лишен возможности работать, развиваться и делать свое дело. Вот пока это мое мнение. Я считаю, что этими шагами мы очень далеко зайдем, разрушая вообще национальную экономику», - подытожил Владимир Гройсман.



15 апреля на заседании СНБО президент Зеленский анонсировал разработку «фундаментального законопроекта о статусе олигарха в нашей стране». Он поручил заняться подготовкой документа СНБО, Офиса президента и Антимонопольному комитету.



Ведущий эксперт Atlantic Council, экс-координатор санкционной политики госдепартамента США Дэниел Фрид предостерег украинскую власть от шагов, направленных на перераспределение экономических и медийных активов.