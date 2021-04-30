В США сегодня останавливают последний действующий реактор атомной электростанции, расположенной в 40 километрах от города Нью-Йорк, сообщает Голос Америки.
Согласно сообщению, один из двух реакторов электростанции был отключен год назад.
«Энергетический центр Индиан-Пойнт был одним из важных источников электроэнергии для близлежащего Нью-Йорка. Однако критики, в числе которых губернатор Эндрю Куомо и экологические организации, называли его угрозой для миллионов людей, живущих в густонаселенном мегаполисе в случае крупной аварии или террористического удара. Они также указывали на то, что установка устарела», - подчеркивает издание.
Два реактора Индиан-Пойнт были введены в эксплуатацию с разницей в два года в середине 1970-х. Они вырабатывали около четверти электроэнергии, используемой в Нью-Йорке и в нижней части долины Гудзона.
Как сообщалось, по мнению экологов, атомную энергетику в Украине нельзя считать экологичной. Ее часто пропагандируют как "зеленую" и хотят представить как решение климатического кризиса, однако это является опасным мифом.
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Эксперты напоминают, хотя атомная станция почти не выбрасывает парниковых газов во время работы, но на всех этапах своей жизнедеятельности все же является источником выбросов и загрязнения окружающей среды.