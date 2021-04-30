В США сегодня останавливают последний действующий реактор атомной электростанции, расположенной в 40 километрах от города Нью-Йорк, сообщает Голос Америки.

Согласно сообщению, один из двух реакторов электростанции был отключен год назад.

«Энергетический центр Индиан-Пойнт был одним из важных источников электроэнергии для близлежащего Нью-Йорка. Однако критики, в числе которых губернатор Эндрю Куомо и экологические организации, называли его угрозой для миллионов людей, живущих в густонаселенном мегаполисе в случае крупной аварии или террористического удара. Они также указывали на то, что установка устарела», - подчеркивает издание.

Два реактора Индиан-Пойнт были введены в эксплуатацию с разницей в два года в середине 1970-х. Они вырабатывали около четверти электроэнергии, используемой в Нью-Йорке и в нижней части долины Гудзона.

Как сообщалось, по мнению экологов, атомную энергетику в Украине нельзя считать экологичной. Ее часто пропагандируют как "зеленую" и хотят представить как решение климатического кризиса, однако это является опасным мифом.

Эксперты напоминают, хотя атомная станция почти не выбрасывает парниковых газов во время работы, но на всех этапах своей жизнедеятельности все же является источником выбросов и загрязнения окружающей среды.