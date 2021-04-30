Илья Кива является очень неоднозначной фигурой в украинской политике.

Политик Николай Томенко в своем блоге «Tomenko online» рассказал о том, кем Илья Кива есть на самом деле.

«В 2013 году суд Полтавы вынес приговор Киве за взяточничество. Позже этот приговор был отменен. Но человек, который получал приговор за взяточничество, в 2014 году начинает новую «светлую» жизнь. За этот период получает орден от Порошенко, два пистолета от Авакова, награду от начальника Генштаба и занимает очень серьезные должности», - отметил Томенко.

По словам политика, Илья Кива успел побыть руководителем Департамента по борьбе с наркотиками МВД, советником министра внутренних дел, до сих пор возглавляет профсоюз всей системы МВД и лишь теперь становится депутатом и кандидатом наук.

«У меня вопрос: когда его награждали орденами и пистолетами, никто не знал биографию и интеллектуальный уровень этого человека? Где же вы «принципиальные» были предыдущие 7 лет, когда такую ​​головокружительную карьеру делал нынешний кандидат наук в области государственного управления Илья Кива?», - подчеркнул Томенко.

По мнению политика, Илья Кива сделал себе такую ​​карьеру, постоянно оказываясь в центре внимания и возле влиятельных людей. Как отмечает Томенко, сам по себе Кива не является влиятельным и ничего не решает, а лишь создает вокруг себя шум.

Напомним, Politeka публиковала рассказ Томенко, почему децентрализация в Умани ведет к закрытию учреждений образования, культуры и здравоохранения.

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