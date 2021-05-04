Увеличивать налоги сейчас нецелесообразно, бизнес просто уйдет в тень. Власть должна искать другие возможности для наполнения бюджета и работать над уменьшением расходов. Об этом заявил председатель ВОО «Финансовая грамота Украины» Михаил Стрельников.



"Ставки налогов можно поднимать до отдельного уровня. Вот у нас этот уровень уже есть. Если дальше поднимать ставки, то поступления в бюджет будут сокращаться. То есть, это общеизвестно», - пояснил Стрельников.



По его словам, в случае дальнейшего повышения уровня налогов экономика будет переходить в тень.



"Предприниматель согласен делиться налогами с государством, если это не переходит разумные границы», - подчеркнул Стрельников.



По его мнению, малый и средний бизнес вообще нужно было бы освободить от уплаты любых налогов, ведь предприниматели создают рабочие места, что уменьшает расходы государства на трудоустройство людей, на содержание безработных.



"В Великобритании, если малое предприятие имеет до 10 работников и где-то порядка несколько миллионов в год дохода, оно вообще не облагается никакими налогами. И это объясняют тем, что работодатель, набравший себе этих 10 работников, от государства забрал хлопоты об их трудоустройстве, их обеспечении. Бюджет меньше тратит на фонд занятости, меньше тратит на безработицу, меньше тратит на пенсионный фонд. То есть, доходы (бюджета-ред.) можно пополнять, либо пытаясь повысить налоги, либо за счет сокращения расходов», - рассказал Стрельников.



Ранее народный депутат, лидер фракции «Голос» Ярослав Железняк заявил, что власть должна помочь предпринимателям выжить во время нынешнего кризиса, и нужно расширить программы поддержки бизнеса и предложить налоговые льготы, а не увеличивать налоги.



В то же время инвестаналитик Эрик Найман заявил, что повышение налогов спровоцирует замедление экономики и приведет к росту цен на товары и услуги.