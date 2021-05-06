Кабинет Министров должен немедленно отправить в отставку действующий нелегитимный состав НКРЭКУ из-за 50 млрд грн убытков, которые получили государственные энергетические компании в 2020 году.

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

"Если Коболева из «Нафтогаза» выгнали за убытки 19 млрд грн, то надо быть последовательным и разогнать весь нелегитимный состав НКРЭКУ, из - за которого все государственные энергетические компании оказались в минусе более чем на 50 млрд», - заявил нардеп на своей странице в Facebook.

Кучеренко отметил, что на фоне миллиардных убытков всех государственных энергокомпаний, частная энергокомпания «Київелетромонтаж», акционером которой является сам председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк, в 2020 году сменила убыток чистой прибылью.

"Шутка, если бы не было все так печально. Один из немногих, кто поправил финансовое состояние за время нелегитимного НКРЭКУ – столичная компания «Киевэлектромонтаж», где одним из акционеров является председатель НКРЭКУ господин Тарасюк. Это если не брать в расчет самих членов и членкинь с зарплатами по 2 млн грн. Все остальные впали в такую пропасть, из которой еще несколько лет придется выкарабкиваться», - отметил Кучеренко.

Напомним, после назначения Валерия Тарасюка председателя НКРЭКУ осенью 2019 года, его родной брат Артем получил в управление несколько компаний, которые занимались торговлей электрической энергией. Летом 2020 года НАЗК начали антикоррупционную проверку председателя комиссии на предмет конфликта интересов через энергетические компании его брата.

Весной 2021 года семья Тарасюка переоформила чистину семейного бизнеса на сейшельский офшор «Юереп Дистрибьюшн Групп Лтд».