Графіки відключення світла у Харківській області на 30 жовтня - енергетики попереджають про планове знеструмлення з 08:00 до 17:00.

Графіки відключення світла в Харківській області на 30 жовтня знову змінюються - цього разу планове знеструмлення торкнеться міста Люботин у Харківському районі.

Електроенергію вимикатимуть у п'ятницю, 30 жовтня, з 08:00 до 17:00 - без світла мешканці залишаться на дев'ять годин поспіль.

Про це повідомляє сайт Люботинської громади. Знеструмлення пов'язане з плановими ремонтними роботами на електромережах.

Під відключення потраплять десятки вулиць міста. Серед них - Індустріальна, Історична, Полтавський Шлях, Слобожанська, Транспортна, Садова, Миру, а також провулки Вільний, Княжий, Сонячний та Ударний.

Крім того, без електроенергії залишаться мешканці вулиць Анатолія Абросімова, Андрія Гнідця, Валерія Лобановського, Василя Данилевського, а також численних в'їздів - від Вільного та Гвардійського до Західного й Охтирського.

Що робити мешканцям

Енергетики радять заздалегідь зарядити телефони та павербанки, а також подбати про запас води. Повний перелік адрес опубліковано на офіційному сайті громади.

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