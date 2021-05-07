Общественный Союз «Умные электросети Украины» просит Министерство развития экономики отказаться от введения пошлин в размере 23,5% на импорт в Украину кабельной продукции

По мнению операторов системы распределения, входящих в Союз, это приведет к увеличение на 23,5 % закупочной стоимости кабелей. За это операторы системы распределения не смогут обновлять сетевую инфраструктуру в объеме, что предполагает их инвестиционная программа и Регулятор НКРЕКП.



Общественный Союз «Умные электросети Украины» считает, что введение пошлины на импорт кабельной продукции в размере 23,5% негативно скажется на возможности операторов системы распределения выполнять работы по улучшению состояния электросетей в рамках инвестиционной программы. Члены союза – 14 операторов системы распределения(ОСР) в Украине считают, что увеличение пошлины приведет к росту закупочной цены кабелей, что не предусмотрено действующими инвестиционными программами, которые утвердил для ОСР Регулятор.



«Беспокойство вызывает тот факт, что в связи с увеличением закупочной стоимости кабельной продукции, и с учетом ограничений, установленных Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг о повышении тарифов на электрическую энергию для населения, операторы систем распределения не будут иметь возможности выполнить инвестиционные программы в объемах, установленных Регулятором», - указано в письме Союза в Минэкономразвития.



При этом в союзе подчеркивают, что украинская энергетическая инфраструктура очень нуждается в модернизации. Около 50% электросетей нуждаются в капитальном ремонте, реконструкции и полной замене из-за их значительной изношенности и хронического недофинансирования работ по обновлению электрических сетей. Износ отдельного оборудования энергетической инфраструктуры некоторых операторов систем распределения достигает 70 %.



По мнению членов Союза ОСР введение пошлины принесет выгоды только украинским производителям кабелей - Одесскому кабельному заводу «Одескабель» и заводу «Южкабель».

«Пошлина приведет к ограничению импорта для других производителей кабеля, монополизации ПАО «Одесский кабельный завод «Одескабель» и ПАО «Завод Южкабель» рынка кабельной продукции и, соответственно, возможности устанавливать на усмотрение стоимости указанных компаний кабельной продукции», - отмечают в Союзе.



Отметим, ранее Европейская Бизнес Ассоциация и Американская торговая палата высказались против введения пошлины на кабельную продукцию. По их мнению это негативно скажется на развитии энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры страны.