Украине светит масштабное и стратегическое соглашение с США по безопасности и экономике, а это, по сути, ведет к статусу союзника Соединенных Штатов.

Детали этих планов и возможностей развития отношений Украины со Штатами сообщил политолог Руслан Бизяев в своем live-проект е «Развилка».

«Речь шла о зондировании возможности получения Украиной ключевого статуса союзника США вне НАТО», - объясняет эксперт. В качестве примера носителя такого статуса Бизяев называет Египет.

Тем не менее, по поводу воплощения этих планов в жизнь он имеет значительные сомнения, учитывая частую смену внешнеполитического курса США. Политолог объясняет, что уже в течение 8 лет можно видеть, как планы и позицию одного президента США в отношении геополитики перечеркивает другой. Если принять во внимание Дональда Трампа и Джо Байдена, то, считает он, все понятно. Есть разница между тем, какие отношения установил бывший президент с европейскими странами, Израилем и Ираном, и тем, как их сейчас видит нынешний президент.

«Я не уверен, что срок Джо Байдена позволит воплотить эту идею в жизнь», - говорит Бизяев. Кроме этого, политолог предупреждает, что будет сопротивление предоставлению Украине такого статуса со стороны России, Великобритании, Турции и даже определенных внутренних политических кругов Украины.

Напоминаем, Бизяев объяснил, что мировые державы не помогают Украине, а воплощают свои интересы .