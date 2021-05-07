Украине светит масштабное и стратегическое соглашение с США по безопасности и экономике, а это, по сути, ведет к статусу союзника Соединенных Штатов.
Детали этих планов и возможностей развития отношений Украины со Штатами сообщил политолог Руслан Бизяев в своем live-проекте «Развилка».
«Речь шла о зондировании возможности получения Украиной ключевого статуса союзника США вне НАТО», - объясняет эксперт. В качестве примера носителя такого статуса Бизяев называет Египет.
Тем не менее, по поводу воплощения этих планов в жизнь он имеет значительные сомнения, учитывая частую смену внешнеполитического курса США. Политолог объясняет, что уже в течение 8 лет можно видеть, как планы и позицию одного президента США в отношении геополитики перечеркивает другой. Если принять во внимание Дональда Трампа и Джо Байдена, то, считает он, все понятно. Есть разница между тем, какие отношения установил бывший президент с европейскими странами, Израилем и Ираном, и тем, как их сейчас видит нынешний президент.
«Я не уверен, что срок Джо Байдена позволит воплотить эту идею в жизнь», - говорит Бизяев. Кроме этого, политолог предупреждает, что будет сопротивление предоставлению Украине такого статуса со стороны России, Великобритании, Турции и даже определенных внутренних политических кругов Украины.
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Напоминаем, Бизяев объяснил, что мировые державы не помогают Украине, а воплощают свои интересы.
Ранее Politeka сообщала о том, что Украина еще до конца года будет в повестке дня США.