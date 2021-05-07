Об этом заявил директор Института мировой политики Евгений Магда.

"Я думаю, эта реакция прозвучала за закрытыми дверями. Но даже с точки зрения формальной логики, если мы хотим говорить об энергетическом сотрудничестве с Соединенными Штатами, то нам нельзя покупать электроэнергию в России и Беларуси. Это выглядит как-то, на мой взгляд, по меньшей мере нелогично", - заявил Магда в эфире телеканала «Украина24».

Эксперт отметил, что наиболее перспективными являются проекты поставок в Украину американского сжиженного газа.

Напомним, Украина возобновила импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. С начала года импортировано более 600 млн кВт часов на 1 млрд грн.

15 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о запрете импорт тока из России и Белоусе, предоставив НКРЕКП полномочия ограничивать доступ к межгосударственным сечениям.

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