Визит госсекретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена в Украину не изменит ситуацию внутри Украины - не улучшит ее и не ухудшит

Об этом сказал экономист Юрий Атаманюк в эфире программы “Что дальше” с Любовью Завальнюк на канале “Знай24”.

Юрий Атаманюк отметил, что визит Энтони Блинкена в Украину не будет иметь серьезного влияния на ситуацию внутри страны.

“Говорить о том, что этот визит как-то изменит ситуацию внутри Украины: улучшит, ухудшит - нет, никак. Вот вообще никак. Он четко продекларировал, что маркером будет взаимоотношение с МВФ. Все, пожалуйста, занимайтесь. Требования МВФ у нас есть”, - сказал Атаманюк.

По его словам, транснациональные корпорации видят серьезные финансовые потоки в энергетической сфере Украины и хотят на это влиять с помощью политического влияния.

“То, что будут более сильные внешние игроки выдавливать более слабых внутренних игроков, аля олигархов,аля финансовые промышленные группы, аля каких-то политиков… Это тоже очевидно”, - добавил Юрий Атаманюк.

Как сообщала Politeka, Тиран заявила, что самое большее через два месяца мы увидим, какие последствия принесёт визит Блинкена.

Также Politeka сообщала, что Атаманюк объяснил, почему ждать деньги следует не от США, а от МВФ.