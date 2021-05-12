Член наблюдательного совета АО «Укрзализныця» Сергей Лещенко считает, что его жена Анастасия Топольская вносит значительный вклад в популяризацию Украины в мире

А ее гастроли в Российской Федерации имеют право на широкую поддержку, пишет Знай.

«За те меры, которые она делает для популяризации Украины в мире, за то что она бренд Украины преподносит, она является признанным в мире исполнителем в стиле электронной музыки, она не изменила гражданство, хотя имела множество возможностей это сделать. Это заслуживает самую широкую поддержку со стороны украинцев», - заявил Сергей Лещенко в эфире 4 канала.

Он назвал выступление Топольское в Москве мероприятием, направленным на поддержку российской ЛГБТ-сообщества, подвергается притеснениям.

«Что касается конкретно мероприятий, которые происходили в России, то на самом деле она в стране которая ущемляет эту культуру и представителей этой культуры. Потому что это мероприятие проходило при участии широкого привлечения представителей ЛГБТ-сообщества », - подчеркнул экс-нардеп.

8 мая активист Сергей Стерненко спросил у бывшего нардепа Сергея Лещенко о том, действительно ли его жена Анастасия Топольская сейчас выступает в Москве. Об этом он заявил на своей странице в Facebook. По словам активиста, Лещенко на вопрос не ответил и заблокировал его в Facebook. Стерненко добавил, что ему жаль, что ответа не последовало и экс-нардеп «мог бы и объяснить, почему его жена ездит развлекать оккупантов во время войны». Также он призвал других пользователей написать Лещенко и «расспросить вместо него».

По информации экс-главы Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко, Анастасия Топольская по несколько раз в год посещает Россию и оккупирован ней украинский Крым. «Поездки чиновников и членов их семей в Россию недопустимы, здесь не может быть никакого сомнения», - заявил Наливайченко.