Государственные деньги в Украине вкладывают вовсе не в те сферы, в которые стоило бы. Подробнее о современном состоянии развития государства рассказал политолог Михаил Чаплыга в своей программе «Чаплыга. Без вопросов»
По мнению ведущего, прежде всего государственные средства в Украине стоило бы вкладывать в развитие армии, медицины и образования. «Вместо этого мы якобы децентрализовали образование, фундаментальную науку и добили это все реформой «имени Супрун», - возмущается он.
Чаплыга отмечает, что уже много лет украинские чиновники набивают собственные карманы деньгами из госбюджета и вовсе не развивают государство. Казалось бы, пора сделать асимметричное решение, но нет. «Вишенкой на тортике стало то, что решили деиндустриализировать страну, распродать все на квадратные метры и продать еще и землю», - рассказывает политолог.
Первичный потенциал страны власть никак не развивает, наоборот, ее стратегия и отдельные решения только замедляют любой прогресс. Чаплыга считает, что ситуацию могла бы изменить простая рационализация государственных расходов и выполнение обещаний.
Напоминаем, Чаплыга рассказал, какая опасность для Украины кроется в выступлении Путина перед Федеральным собранием.
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Ранее Politeka сообщала о том, что Чаплыга прокомментировал схему заработка на ОВГЗ.