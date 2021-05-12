Государственные деньги в Украине вкладывают вовсе не в те сферы, в которые стоило бы. Подробнее о современном состоянии развития государства рассказал политолог Михаил Чаплыга в своей программе «Чаплыга. Без вопросов»

По мнению ведущего, прежде всего государственные средства в Украине стоило бы вкладывать в развитие армии, медицины и образования. «Вместо этого мы якобы децентрализовали образование, фундаментальную науку и добили это все реформой «имени Супрун», - возмущается он.

Чаплыга отмечает, что уже много лет украинские чиновники набивают собственные карманы деньгами из госбюджета и вовсе не развивают государство. Казалось бы, пора сделать асимметричное решение, но нет. «Вишенкой на тортике стало то, что решили деиндустриализировать страну, распродать все на квадратные метры и продать еще и землю», - рассказывает политолог.

Первичный потенциал страны власть никак не развивает, наоборот, ее стратегия и отдельные решения только замедляют любой прогресс. Чаплыга считает, что ситуацию могла бы изменить простая рационализация государственных расходов и выполнение обещаний.

Напоминаем, Чаплыга рассказал, какая опасность для Украины кроется в выступлении Путина перед Федеральным собранием.

Ранее Politeka сообщала о том, что Чаплыга прокомментировал схему заработка на ОВГЗ.