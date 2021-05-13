Современный украинский мыслитель, общественный деятель, философ, футуролог, юрист Алексей Толкачев в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, как Россия использует День Победы и почему некоторые украинцы не признают этот праздник.

«Россия начала использовать День Победы как метанарратив, для того чтобы опять сплотить и собрать вокруг себя все остальные народы. Для того, чтобы России иметь влияние на Украину, на Беларусь, на другие страны бывшего Советского Союза, необходимо иметь общие символы. И вот этим общим символом сделали День Победы. Никого же не интересует, что там была за победа, над кем победили, что победили…», - говорит эксперт.

По его мнению, российские власти используют День Победы для самоутверждения и самолюбования.

«Но самое главное, что стало – это самоутверждение государственного величия, силы и мощи, которая проявилась в том, что «мы можем повторить», что «мы победили». Знаете, это довольно-таки эгоистичное самолюбование, в котором государство и государственная верхушка умываются в лучах славы», - констатирует Толкачев.

Футуролог также объяснил, почему некоторые украинцы не признают этот праздник.

«Неприятие 9 Мая в Украине – то, которое мы наблюдаем в определенных узких группах населения – связано как раз с отторжением современного московского кремлевского метанарратива. То, что транслируют из Кремля: вот эта георгиевская ленточка, какие-то неадекватные скинхеды, какие-то ряженые дети в ветеранских одеждах, какие-то походы с портретами Путина… Вы там что, извините, бахнулись головой об стенку? То есть мы этого не принимаем», - сказал он.

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