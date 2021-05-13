Как развивается сейчас и будет развиваться в ближайшем будущем международная политика Турции? Об этом в программе Дмитрия Снегирева «Политика наизнанку» рассказывает политический эксперт, бизнесмен и блогер Руслан Бизяев

«Израиль и монархии Персидского залива – конкуренты Турции. С Ираном у неё отношения ровные, но не безоблачные. Турции и её союзнику Катару нужно создать что-то такое, что сможет противостоять вызовам ближайшего десятилетия. Такая политика обостряет отношения Турции с христианским миром, и, стоит ей перейти определённую грань, начнутся проблемы», - считает политолог.

По его мнению, это может привести к тому, что число противников Турции превысит число её союзников. А воевать со всеми невозможно.

«Турция не может денонсировать конвенцию Монтрё о статусе проливов, но старается постепенно отходить от неё. Эта конвенция говорит не столько о торговом, сколько о военном судоходстве. Но что касается канала Стамбул, то его военное значение невелико, турки рассматривают его в первую очередь как коммерческий проект. А специфика Босфора и Дарданелл такова, что крупнотоннажные военные корабли не могут там пройти», - отмечает Руслан Бизяев.

Ранее, как сообщает Politeka, он прокомментировал визит в Украину госсекретаря США Энтони Блинкена и его заместителя Виктории Нуланд.

Также Бизяев заметил, что США не помогут Украине вернуть Донбасс, но некоторое время наша страна будет входить в американскую повестку дня.

https://youtu.be/ibCoiVfTuX8