Политолог Тарас Загородний не исключает, что Россия может воспользоваться дестабилизацией в нашей стране и принять ее за предлог для вторжения. Причем с точки зрения юрисдикции на совершенно законных основаниях. Об этом он сказал в очередном выпуске своего блога «Тарас Загородний говорит».

«Мы помним, что они стараются действовать в рамках закона, создавая видимость легитимности вторжения. Янукович, например, когда сбежал в Россию, приглашал российские войска в Украину. Для них это легитимно. В Крыму проводился референдум. И даже в Сирии, где они применяют военную силу, они находятся по приглашению законного правительства. У нас, слава Богу, Президент на месте, Верховная Рада на месте, Кабинет Министров на месте», - говорит Тарас Загородний.

В этой ситуации все будет зависеть от того, как Украина будет развивать свою боеспособность и защищать свои интересы.

«Нельзя быть игрушкой больших держав, потому что они тоже имеют свои интересы. В данный момент, например, Байден позвонил Путину и ввел санкции против Российской Федерации, включился в процесс до того, как Россия начала вторжение на наши территории. Имеется в виду открытое вторжение, потому что Крым-то оккупирован, а «ЛНР-ДНР» тоже де-факто находятся под протекторатом Российской Федерации. Ну, а вдруг этого звонка не будет? Что мы будем делать?», - задает вопрос политолог.

Он убежден, что гарантией силы Украины как суверенного государства является ее экономическое развитие.

«Мы должны понимать, что работающие институции, хорошая экономика, территориальная оборона, постоянная возможность выстраивания и насыщения войск современным оружием даст возможность нам защищаться», - говорит политолог.

Факт же существования агрессивного соседа нужно всегда иметь в виду.

«Россия была, есть и будет. Это нужно принять как данность. Мы же не имеем никаких претензий к волку, что он ест кроликов в лесу и зайцев. Тут вопрос: мы кролики или, все-таки, охотники?», - делает заключение автор.

Напомним, Politeka писала, что молодой украинец ушел из жизни после возвращения из армии, но успел назвать виновного: "Это все из-за...".

Также Снегирев объяснил, для чего РФ вбрасывает противоречивую информацию о вторжении.



