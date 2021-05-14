Отрицание государственности Украины должно караться законом! (непризнание суверенитета и территориальной целостности, отрицание или пренебрежение к государственным символам, государственному языку, голодомору…)
Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев, передает «Знай».
Вот прочитал, что украинские депутаты из партии Медведчука-Рабиновича-Кивы в эфирах российских каналов называют Крым российским. И что?
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Поэтому пришло время к обязанностям гражданина Украины отнести не только уважение к суверенитету, территориальной целостности государства, его символов, языка и истории, но и ответственность за неуважение и унижение в отношении них!
Такие действия должны стать основанием как минимум для лишения мандата, статуса государственного служащего, преподавателя, учителя, студента…
Потому что наш чрезмерный гуманизм и толерантность приводит к превращению Украины в очередную Малороссию, а может привести и к потере суверенитета и независимости!