Отрицание государственности Украины должно караться законом! (непризнание суверенитета и территориальной целостности, отрицание или пренебрежение к государственным символам, государственному языку, голодомору…)

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев, передает «Знай».

Вот прочитал, что украинские депутаты из партии Медведчука-Рабиновича-Кивы в эфирах российских каналов называют Крым российским. И что?

Преподаватели и студенты Киевских вузов отрицают нашу территориальную целостность и презирают все украинское. И что?

Сейчас максимальный эффект после давления общественности - это аж одноразовое извинение?!

Поэтому пришло время к обязанностям гражданина Украины отнести не только уважение к суверенитету, территориальной целостности государства, его символов, языка и истории, но и ответственность за неуважение и унижение в отношении них!

Такие действия должны стать основанием как минимум для лишения мандата, статуса государственного служащего, преподавателя, учителя, студента…

Потому что наш чрезмерный гуманизм и толерантность приводит к превращению Украины в очередную Малороссию, а может привести и к потере суверенитета и независимости!