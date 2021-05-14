Политический эксперт Руслан Бизяев заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе был выгоден России, которая сумела воплотить свои геополитические цели.



Как пишет Politeka.net, подробнее об этом он рассказал в программе Дмитрия Снегирева «Политика наизнанку».

Гость программы предположил, кто и что выиграл от конфликта в Нагорном Карабахе. По его словам, Российская Федерация использовала абхазский сценарий 2008 года и смогла воплотить свои геополитические цели.

В частности, ей удалось сделать из Каспия свое внутреннее море, поставив заслонку. Это, объясняет Бизяев, реализация двух геополитических целей РФ. Еще одна касается Грузии, в частности создание обходных автомобильных и железных дорог вокруг этой страны. «Россия получила возможность диктовать условия Грузии по логистике», - отмечает политический эксперт.

Так же определенную выгоду имела и Турция, но не в отношении Азербайджана. Бизяев акцентирует на других моментах. «Турция продемонстрировала, что ее технологии являются уже востребованными в мире», - объясняет эксперт. Если раньше о турецких Байрактарах никто ничего не говорил, то сейчас они у всех на слуху.

Напоминаем, Бизяев спрогнозировал развитие международной политики Турции.

Ранее Politeka сообщала о том, что Бизяев предупредил о конфликте в Сирии.



