Канадская компания TIU Canada просит об отводе трех судей, рассматривающих дело о незаконном отключении акционерного общества

"Никопольский завод ферросплавов "(НВФ) от солнечной электростанции"Экотехника Никополь".

Об этом в своем Телеграм-канале написал нардеп Алексей Гончаренко.

Он напомнил, что Никопольский завод ферросплавов, который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому, отпер от сети расположенную рядом небольшую станцию TIU Canada.

"Никаких обоснованных оснований для этого, конечно, не было. Поэтому компания подала в суд, чтобы защитить свои интересы», - сказал Гончаренко.

"Зато это дело рассматривают судьи, которые ранее выносили решение в пользу Коломойского в деле против государственного Приватбанка. Именно поэтому канадская компания считает, что эти судьи не смогут объективно рассматривать дело, связанное с предприятием», - добавил нардеп.

При этом випн подчеркнул, что вместо того, чтобы развивать страну и привлекать иностранные инвестиции, в Украине только создают проблемы иностранным инвесторам.

“Надеюсь, отвод судей будет доволен и это дело все же рассмотрят объективно», - подчеркнул депутат.

Как сообщалось, солнечная станция компании мощностью 10,5 МВт была отключена НВФ от электросети в марте 2020 года. В TIU Canada отмечали, что НВФ воспользовался тем, что СЭС подключен к расположенной на его территории подстанции, а необходимость отключения объяснил ремонтным работами. Отключение нанесло компании более EUR1,5 млн убытков, которые продолжают расти.

В результате ООО "экотехники Никополь" (TIU Canada) подало иск на НВФ в Хозяйственный суд Киева. В середине февраля компания заявила, что обжаловать решение суда от 26 января, Который отклонил требования компании к НЗФ.

В апреле текущего года экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Украина не станет «раем для инвесторов», как обещал президент Владимир Зеленский, пока близкий к нему олигарх Игорь Коломойский рейдерскими способами уничтожает сектор зеленой энергетики, в частности создает давление на канадскую компанию TIU Canada.

Напомним, правительство хочет ввести акцизный налог на продажу «зеленой» электроэнергии в размере от 3,2% до 40%.



28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и вынуждает компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы.



По информации партнера киевского офиса международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, после первого арбитражного иска компании Modus Energy могут подать аналогичные иски еще до 10 инвесторов в зеленую энергетику Украины.



По информации НБУ, на фоне кризиса в «зеленой» энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил 868,2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил 5,860 млрд долларов. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.