Последние два года Украина была непоследовательной в вопросе интеграции энергетической системы к энергосистеме Европейского союза, периодически делая один шаг вперед и два назад
Об этом заявила народный депутат, глава комитета Верховной рады по вопросам европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.
«Интеграция украинской энергосистемы с энергосистемой Европейского Союза – это так цель которую мы планируем достичь. Однако в текущий момент я не столь оптимистична, поскольку последние два года мы достаточно часто движемся в режиме один шаг вперед и два назад», - заявила депутат на во время выступления на онлайн-конференции «Украина в Вашингтоне и мире»
Она подчеркнула, что недавно наконец-то принят закон о сертификации оператора системы передачи, который с одной стороны открывает путь к интеграции в ENTSO-E, а с другой ограничивает импорт из России и Беларуси.
Однако, по словам нардепа, украинской власти – регулятору и правительству – предстоит сделать много работы для того, чтобы Украина достигла поставленной цели интеграции с Европейской энергосистемой.
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«Закон принят, который позволяет этому (интеграции энергосистемы с ЕС – прим.) сбыться. В то же время мы осознаем, что множество технически и политических решений должно быть принято.
Большинство из которых нужно сделать Украине в четком соответствии с европейскими правилами и регламентами», - добавила нардеп.
Напомним, интеграция энергосистемы Украины с ENTSO-E запланирована на 2023 год. По мнению экспертов, одним из ключевых препятствий для реализации этой цели стало открытие импорта электроэнергии из России и Беларуси, а также противоречивая политика НКРЭКУ.