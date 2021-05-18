Национальная полиция открыла уголовное дело по факту выплаты членами НКРЕКП самим себе премий на сумму 2,5 млн грн.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко.

"Прошло больше месяца, как я обратился в правоохранительные органы с требованием расследовать выплату нелегитимным составом НКРЭКУ премий самим себе. Что касается полиции, то дело открыто и за это отдельная благодарность», - сообщил нардеп.

По его словам, НАБУ и ГБР, которые также получили подтверждение незаконности выплаты премий, решение об открытии уголовного производства.

Кроме того, Кучеренко опубликовал копию письма от Счетной палаты, которая начала проверку расхода бюджетных средств на премии членам НКРЭКУ, результаты которой будут объявлены 8 июня.

"По сути, членов и членов НКРЭКУ банально купили за деньги потребителей чтобы они могли и в дальнейшем цинично обеспечивать миллиардные сделки на энергорынке в интересах абсолютно конкретных и хорошо известных проходимцев», - подчеркнул нардеп.

Напомним, 7 апреля члены НКРЕКП решили выплатить себе квартальную премию в размере 200-250 тыс. грн каждому, мотивируя это необходимостью стимулировать высокоинтеллектуальную работу». Такие премии действующий состав комиссии выписывает каждые 3 месяца. Расходы на выплату премий за последние 6 месяцев составили 2,5 млн грн.

В 2020 году члены НКРЕКП повысили себе заработную плату в среднем в 2 раза до 200 000 грн в месяц. Согласно данным НАЗК, члены НКРЕКП стали самыми высокооплачиваемыми чиновниками в стране.

28 апреля НКРЭКУ приняла решение о повышении фонда заработной платы на 2022 год еще на 50 млн грн.