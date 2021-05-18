Если власть повысит налоги, бизнес уйдет в тень или закроется. Власть должна найти баланс между государственными интересами и интересами бизнеса, который платит налоги. Об этом заявил экс-премьер-министр Арсений Яценюк.

«Я слышал об инициативах сегодняшней власти повысить налоги. Я считаю, эти инициативы глупые, непродуманные и вредные для украинской экономики. Если вы считаете, что есть где-то какие-то сектора, где нуждаются в изменении налогового законодательства, позовите, пожалуйста, компании, которые зарабатывают деньги, платят в бюджет, и вы именно из этого бюджета все финансируете, сядьте с ними, проведите диалог, и в рамках диалога определитесь о справедливой налоговой системе», - сказал Яценюк в эфире телеканала "Украина 24".

Он напомнил, что когда стал премьером в 2014 году и вынужден был повысить налоги из-за отсутствия средств в госбюджете, это не привело к увеличению поступлений в казну.

«Часть бизнеса ушла в тень сразу. Часть бизнеса нашла пути, как не платить. А часть бизнеса просто закрылась. То есть, государство должно научиться находить баланс между интересами государства и интересами бизнеса. Потому что бизнес и является тем налогоплательщиком, бизнес – это та корова, которую надо доить. Но она нуждается в том, чтобы ее кормили. Потому что она если некормленая, то она издыхает», - пояснил Яценюк.

По его словам, после уменьшения налоговой нагрузки на бизнес, ситуация изменилась – предприниматели начали выходить из тени, а поступления в бюджет – расти.

«Мы сократили количество налогов вдвое... Ключевой налог, который был так называемый, я его название налог на заработную плату, это единый социальный взнос, - я его сократил в два раза. Самая высокая ставка была 41%, люди платили со своей заработной платы, - мы его уменьшили до 22. Это привело к детенизации. Это привело к стимулам, к тому, что бизнес стал больше платить зарплаты, люди стали больше тратить», - рассказал Яценюк.

Ранее лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что инициатива власти повысить налоги уничтожит отечественное предпринимательство. Та подчеркнула: недопустимо повышать налоги в кризис, отметив, что другие страны стараются максимально поддержать бизнес.

В то же время народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что власти для пополнения госбюджета следует не увеличивать налоги и убивать бизнес, а найти другие источники, например, избавиться от теневых схем на рынке топлива.