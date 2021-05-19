Как в последние годы складывалась ситуация в «Нафтогазе»?Об этом в программе «Романенко. Беседы» рассказывает политический эксперт и блогер Тарас Загородний.

«Предприятие фактически никем не контролируется. Нам навязали Наблюдательный совет, который вообще ни за что не несёт ответственности и выписывает себе сумасшедшие выплаты, которые не заработал. В результате получился сговор Наблюдательного совета и правления с олигархами, против которых они вроде бы должны бороться. Впрочем, нужно понимать, что олигархи – это вещь, и вопрос в том, как ты её используешь. Сейчас самая большая олигархическая экономика в мире – это Южная Корея. И там и здесь главный вопрос в том, как ты выстраиваешь отношения с олигархами», - считает эксперт.

Он напомнил, что после прихода к власти в Южной Корее Пак Чон Хи он просто назначил олигархам новые задачи (а некоторых, чтобы до них лучше дошло, пришлось подержать в тюрьме). Зато государство обеспечило им и кредиты, и протекционизм.

«Если мы хотим построить успешную экономику, над этим нужно работать. Капитализму уже триста лет, и все возможные модели уже готовы, и понятно, как они работают. Когда обещают, что сейчас придут великие управленцы и всё сделают красиво, нужно просто открывать учебник. Лучше всего читать учебники корейских авторов – там подробно написано, как в этой стране выстраивали экономику», - говорит Тарас Загородний.

Ранее, как сообщает Politeka, он высказал мнение, что Запад перестраивает Украину по образцу государств Латинской Америки.

Также Загородний прокомментировал шансы Владимира Зеленского на переизбрание.