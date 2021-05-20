Руководство Национального тарифного регулятора НКРЭКУ саботирует закон о запрете импорта электроэнергии из России и Беларуси, что наносит государственным энергетическим компаниям убытки на десятки миллионов гривен ежедневно

Об этом заявил народный депутат, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.

«Прямая ответственность за все эти убытки (от импорта - прим.) Лежит на так называемом национальном регуляторе - НКРЭКУ, членов которого назначил лично президент. Пока экономика страны слабеет, а граждане беднеют - руководство НКРЭКУ незаконно обогащается в преступном импорте », - сообщил нардеп на своей странице в Facebook.

По его словам, закон о запрете импорта вступил в силу 13 мая, однако до настоящего времени импорт из страны-агрессора продолжается.

«Только за один день, 18 мая, через российский импорт и нежелание НКРЕКП выполнить закон о его запрете, государственные атомные электростанции не смогли выработать почти 10 млн кВт часов и потеряли на ровном месте 15 млн грн», - отметил экс-глава СБУ.

В общем, только прямые убытки от российско-белорусского импорта, по его словам, за последний два года составили 3 млрд грн.

«Украина потратила 3 ​​млрд грн на импорт электроэнергии из России и Беларуси. 2 млрд грн было заплачено с лета 2019 по март 2020 года. И еще 1 млрд грн - уже в 2021 году. Это только прямые убытки государства от импорта тока. Если добавить потери от простоя шахт, искусственных ограничений ТЭС и АЭС - убытки превысят 5 млрд грн », - отметил Наливайченко.

Напомним, 15 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о запрете импорт тока из России и Белоусе, предоставив НКРЭКУ полномочия ограничивать доступ к межгосударственным сечений. Президент Владимир Зеленский подписал закон 13 мая.

17 мая с требованием остановить импорт в НКРЕКП обратилось Министерство энергетики Украины.

Несмотря на публичные заявления президента Владимира Зеленского и председателя правительства Дениса шныряли, поставки до настоящего времени продолжаются. Публично импорт отстаивает руководство НКРЭКУ, глава которой Валерий Тарасюк заявил о пользе импорта во время февральского выступления в Верховной Раде.

Импорт стал одной из причин рекордной убыточности государственных энергетических компаний. В частности НЭК «Укрэнерго» 2020 закончило с убытком 27,5 млрд грн. Долги компании превышают 30 млрд Грен. В том числе более 10 млрд грн грн НЭК «Укрэнерго» должен генерирующим компаниям за услуги балансировки, ставит под угрозу подготовку к следующему отопительному сезону.