Члены тарифной комиссии НКРЭКП после решения выплатить самим себе премии за «высокоинтеллектуальный труд» стали официальными миллионерами за средства потребителей коммунальных услуг.

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко.

«Национальная комиссия, сама контролирует себя, сама исследует и сама себе платит, кстати, огромные премии и зарплаты из наших с вами коммунальных платежей. Они уже все стали официальными миллионерами за особо интеллектуальный труд», - заявил нардеп.

Кроме того, руководство НКРЭКП обоснованно подозревается в коррупционных злоупотреблениях и искусственному искажению энергорынка в интересах определенного круга трейдеров.

"Уже вся Украина знает о теневых схемах, которые сегодня спекулятивные существуют на этом рынке. Они не на 100 миллионов, они на миллиарды, на десятки миллиардов гривен. На них кто - то зарабатывает», - добавил Кучеренко.

Напомним, 7 апреля члены НКРЭКП решили выплатить себе квартальную премию в размере 200-250 тыс. грн каждому, мотивируя это необходимостью стимулировать высокоинтеллектуальную работу». Такие премии действующий состав комиссии выписывает каждые 3 месяца. Расходы на выплату премий за последние 6 месяцев составили 2,5 млн грн.

В 2020 году члены НКРЭКП повысили себе заработную плату в среднем в 2 раза до 200 000 грн в месяц. Согласно данным НАЗК, члены НКРЭКП стали самыми высокооплачиваемыми чиновниками в стране.

28 апреля НКРЭКУ приняла решение о повышении фонда заработной платы на 2022 год еще на 50 млн грн.

В начале мая Национальная полиция открыла уголовное дело по факту выплаты членами НКРЭКУ самим себе премий за I квартал 2021 года.