Что сейчас представляет собой расстановка сил в украинской публичной политике? Кто набирает очки, а кто теряет?Ситуацию в программе Руслана Бизяева «Культ личности» комментирует политолог Андрей Золотарёв.

«Порошенко стремится возглавить правый фланг, и у него это получается достаточно успешно. Но у него по-прежнему остаётся очень высокий, даже запредельный антирейтинг. Впрочем, сторонников Порошенко какие-то компрометирующие факты нисколько не смущают – но цементируют его антирейтинг. А он, в свою очередь, не даёт экс-президенту подняться выше тех самых двадцати процентов», - считает политолог.

По его мнению, Юлия Тимошенко не претендует на электоральную нишу Петра Алексеевича, а сдвигается влево. В связи с этим стоит принять во внимание референдум по вопросу о рынке земли.

«Почему-то в Офисе президента не видят никакой проблемы в продаже земли. И Зеленский оказывается на шпагате. Ведь если власть зажигает красный свет и начинает ставить палки в колёса, то тем самым демонстрирует своё бессилие. А оппозиция показала, что у неё достаточно ресурсов, чтобы собрать три миллиона подписей. Таким образом, если она добьётся проведения референдума, то он превратится в референдум о недоверии к власти. А сама власть – и если она допустит проведение референдума, и если не допустит – окажется в проигрышном положении», - говорит Андрей Золотарёв.

Ранее, как сообщает Politeka, он заявлял, что считает недавнюю отставку трёх министров мелочью по сравнению с отстранения Андрея Коболева от руководства «Нафтогазом».

Также Золотарёв оценил вероятность обострения военного конфликта на Донбассе.