Военный и политический деятель, начальник Центрального штаба Национального Корпуса Максим Жорин в своем выступлении в студии «Politeka Online» заявил, что если бы действовал закон о коллаборационистах, Аксенов уже был бы за решеткой. По его мнению, достаточно лишь принять соответствующий законопроект, который значительно облегчит работу спецслужбам и позволит привлекать к ответственности врагов Украины

Ведущий Денис Похила отметил, что в Верховной Раде принял присягу Андрей Аксенов, который поддерживал идею незаконных референдумов на Донбассе и имеет российский паспорт, хотя СБУ говорит, что это неправда.

«Аксенов – это показательный пример, для чего нам нужен закон по борьбе с коллаборационистами. На сегодняшний день в правовом поле сложно привлечь к ответственности тех людей, которые предали страну в разных плоскостях: занимались информационной, политической деятельностью или поддерживали незаконные вооружении формирования – даже в таком случае достаточно сложно привлечь к ответственности», - отметил Жорин.

По словам военного, если бы сейчас действовал закон о коллаборационистах, Аксенов бы находился за решеткой. Жорин отметил, что в законопроекте указано, что кроме несения уголовной ответственности, люди могут лишаться права быть избранными и иногда выбирать.

«Если бы было желание и политическая воля, их можно было бы сегодня привлекать. При наличии закона о коллаборационистах – это было бы очень легко. Аксенов в Раде и это говорит, что на сегодняшний день опасности власть в нем не видит», - подчеркнул Жорин.

По мнению националиста, то, что Аксенов до сих пор не наказан – это отсутствие политической воли. Как отметил гость программы, при наличии действующего закона о коллаборационистах Аксенов понес бы ответственность.

Напомним, Politeka публиковала заявление Жорина, что Украину устроит один сценарий – когда мы будем в собственных границах.

Ранее Politeka сообщала, что в Харькове обсудили, как вернуть оккупированные территории.