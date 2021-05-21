Специализированная антикоррупционная прокуратура в 4-й раз закрыла дело «Роттердам+» из-за отсутствия в нем состава преступления.
Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро.
Решение о закрытии дела принято старшим прокурором группы прокуроров Денисом Демковым 20 мая после изучения «свыше 100 томов письменных материалов и 350 Гб видеозаписи допросов», сообщило НАБУ.
В бюро заявили, что не согласны с оценкой материалов дела новым прокурором.
Напомним, это 4-е закрытие дала «Роттердам+» из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения выносились в январе и марте 2021 года.
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Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом.
В начале мая Офис генпрокурора удовлетворил просьбы НАБУ и заменил прокурора в деле для повторного объективного изучения материалов дела.
Расследование дела «Роттердам+» длилось более 4 лет. В этот период было проведено свыше 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы. Соответственно, в ходе расследования не были установлены ни убытки от действия формулы, ни пострадавшие.