Решение нового прокурора САП по делу «Роттердам+» стало логичным и справедливым ввиду того, что оно было с самого начала сфабрикованным.

Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко, комментируя решение прокурора.

"Сегодня НАБУ и Сережа Лещенко начали атаковать прокурора САП Дениса Демкива, потому что он вроде бы не оценил их многолетние спекуляции по так называемому делу «Роттердам+» и принял логичное решение его закрыть», - отметил Гончаренко.

Он подчеркнул, что дело, которое с самого начала было пустое и надуманное, теперь закрыто уже в 4-й раз.

«При чем, новым прокурором, которого так добивались лещенко-ситники. Надеюсь, что во всем этом абсурде под названием «Роттердам+» будет поставлена точка», - подытожил нардеп.

Напомним, 20 мая САП уже в четвертое закрыла дело «Роттердам+» из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и высшим Антикоррупционным судом Украины.

В начале мая офис генпрокурора удовлетворил просьбу НАБУ и заменил прокурора по делу для повторного объективного изучения материалов дела.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. В этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не были установлены ни убытки от действия формулы, ни пострадавшие.