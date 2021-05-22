Решение нового прокурора Дениса Демкива закрыть дело «Роттердам+» должно поставить точку в этой истории, иначе попытки его пересмотра приведут к безвозвратной потере доверия общества к антикоррупционной системе

Об этом заявила адвокат по делу Наталья Дригваль в своей колонке на сайте «Обозреватель».

«Не может НАБУ или господин Грищук (первый замглавы САП – прим.) нарушать закон и восстанавливать дело или передавать дело в суд, не имея на это полномочий. Конечно, если заместитель главы САП Грищук, не имея на это законных полномочий, нарушая закон, закрыл дело просто своей подписью дважды, то он может сделать это и третий раз. Но давайте подумаем, что это даст в целом стране и антикоррупционной системе правоохранительных органов, кроме потери к ней доверия», - отметила адвокат.

Она подчеркнула, что новый прокурор в деле «Роттердам+» давно и успешно сотрудничал с НАБУ, о чем свидетельствует недавнее дело жомовой ямы нардепа Илья Кивы.

И после детального изучения собранных детективами материалов дела, он принял единственное справедливое решение –закрыть его.

«НАБУ объявило Демкива необъективным, решение неправильным и указало на то, что в группе прокуроров таки есть другой человек, который готов выполнить их требование и принять их сторону. Уважаемые господа, уважаемые антикоррупционные органы. Нельзя так дискредитировать институт прокуратуры, тем более антикоррупционной прокуратуры. Не может детектив выбирать удобного себе прокурора, иначе рассмотрение дела превращается в фарс», - подчеркнула Дригваль.

Адвокат добавила, что формула ценообразования на уголь «Роттердам+» ранее была признана корректной независимыми международными исследованиями (EUROCOAL), международными отраслевыми консультантами и многочисленными экспертизами украинских судебных институтов, что отмечалось в ходе открытых судебных заседаний.

Напомним, это 4-е закрытие дала «Роттердам+» из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения выносились в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом.

В начале мая Офис генпрокурора удовлетворил просьбы НАБУ и заменил прокурора в деле для повторного объективного изучения материалов дела.

Расследование «Роттердам+» длилось более 4 лет. В этот период было проведено свыше 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не были установлены ни убытки от действия формулы, ни пострадавшие.