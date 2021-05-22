Специализированная антикоррупционная прокуратура в 4-й раз закрыла дело «Роттердам+» и, по мнению экспертов, это решение станет окончательным, поскольку перспективы дальнейшего расследования весьма сомнительны.

Об этом говорится в статье издания «Страна».

«В ситуации, когда дело уже многократно закрывалось, дальнейшие перспективы его расследования у экспертов вызывают большие сомнения. А нынешние заявления НАБУ скорее напоминают пиар, чтоб отвлечь внимания от фактического развала дела и роли в этом должностных лиц Бюро», - отмечают журналисты издания.

Глава адвокатского объединения «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец, слова которого приводят журналисты, полагает, что все НАБУ, выступая против закрытия дела, преследует, в первую очередь, собственные интересы.

«Это банальный пиар и попытка оправдать годы расследования дела, которое оказалось полностью провальным. И не в последнюю очередь - из-за некорректного сбора доказательной базы самим НАБУ. Им осталось потянуть совсем немного - каких-то шесть лет, и тогда дело можно будет закрыть по истечению 10-летнего срока давности», - иронизирует Кравец.

Издание отмечает, что основными противниками формулы были крупные потребители электроэнергии, прежде всего Игорь Коломойский, контролирующий Никопольский и Запорожский ферросплавные заводы, а также предприятия Виктора Пинчука.

«Еще в 2016 году нынешний глава профильного комитета ВР Андрей Герус (его связывают с Коломойским) обжаловали введение "Роттердама плюс" в Окружном админсуде Киева, но попытки оспорить скандальную формулу через суд так ничего и не дали. В 2017 году Высший админсуд окончательно признал законным решение НКРЭ по "Роттердаму плюс», - отмечает «Страна».

Напомним, это 4-е закрытие дала «Роттердам+» из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения выносились в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом.

В начале мая Офис генпрокурора удовлетворил просьбы НАБУ и заменил прокурора в деле для повторного объективного изучения материалов дела.

Расследование «Роттердам+» длилось более 4 лет. В этот период было проведено свыше 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы. Соответственно, в ходе расследования не были установлены ни убытки от действия формулы, ни пострадавшие.