Четыре отдельных решения различных прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры о закрытии дела «Роттердам+» окончательно подтвердили отсутствие в этом деле состава преступления

Об этом заявил экс-глава СБУ, народный депутат Валентин Наливайченко.

В четвертых прокурор САП закрыл это уголовное производство: это подтверждает, что нет состава преступления, нет ущерба, нет пострадавших», - сообщил нардеп в эфире телеканала «Украина».

Он подчеркнул, что многочисленные заключения органов прокуратуры лишний раз подтвердили, что не было даже оснований 4 года назад начинать это расследование.

» Не было и нет оснований и доказательств в этом деле, чтобы даже открывать производство", - добавил нардеп.

Напомним, 20 мая САП уже в четвертое закрыла дело «Роттердам+» из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и высшим Антикоррупционным судом Украины.

В начале мая офис генпрокурора удовлетворил просьбу НАБУ и заменил прокурора по делу для повторного объективного изучения материалов дела.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. В этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не были установлены ни убытки от действия формулы, ни пострадавшие.