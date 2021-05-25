В воскресенье, 24 мая, в столице Беларуси Минске экстренно посадили самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, из-за якобы сообщения о его минировании

В минском аэропорту задержали соучредителя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту. Некоторые СМИ сообщали, что ему может грозить смертная казнь.

Могут ли казнить Протасевича, рассказывает политолог Андрей Золотарев в программе «Что дальше» на канале «Знай24».

«Нет, не казнят, но могут выписать достаточно серьезный срок. Лет так 10-15 как минимум, учитывая аналогичные прецеденты, когда куда менее значимые фигуры получают по 6-8 лет. Белорусская фемида на этот счет не скупится», - говорит эксперт.

По его словам, случаи задержания человека на борту самолета уже были, но с задействованием истребителя – это беспрецедентная ситуация.

«Последний диктатор Европы, как называют Александра Григорьевича (Лукашенко, - ред.), продемонстрировал, что он не только бульбу сажать умеет, но и чужие самолеты. Это, безусловно, беспрецедентная ситуация. Так, чтобы с истребителем за 2 минуты до пролета литовской границы… Там буквально 77 км», - сказал Золотарев.

В то же время он не согласился с позицией некоторых экспертов, что произошедшее с Протасевичем – это террористический акт.

Также политолог рассказал, какие последствия для Беларуси будет иметь эта история.

По его мнению, максимум – республику исключат из ICAO (Международной организации гражданской авиации). Кроме того, страну будут облетать. Например, минимум два рейса латвийской авиакомпании AirBaltic уже облетают Беларусь (это рейсы Рига – Одесса и Рыга – Тбилиси).

«Лайнер улетел без 6 человек на борту. Это Протасевич и его подруга (гражданка России), и 4 человека, очевидно, это сотрудники белорусских спецслужб, которые его вели. Ну, судя по всему, это была организованная спецоперация белорусских спецслужб. С бомбой это была не импровизация, это была домашняя заготовка с тем, чтобы посадить самолет. Командир корабля сам принимает решение в таких ситуациях… Он мог направить лайнер и в Вильнюс», - резюмировал Золотарев.

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