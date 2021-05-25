Украинский газопровод уже давно превратился для украинских политических элит фактически в символ власти. Об этом рассказал эксперт и экономист Алексей Кущ в своем блоге «Честный взгляд на экономику» на Youtube.
«На самом деле все гораздо проще, практически все финансово-промышленные группы в Украине были сформированы на факторе дешевого российского газа и на нем зарабатывали все политические режимы, которые были в Украине. Соответственно, транзит газа - это такая кормушка или поилка для наших политических «элит»», - подчеркнул он.
Кущ рассказал, что в соответствии с этим никто, никогда в Украине в серьез не рассматривал возможность каким-то образом повысить эффективность газотранспортной системы. Он считает, что главная ее задача была в том, как эффективно доить в пользу тех групп политического влияния, которые в тот или иной момент эту систему контролировали.
«Не было исключением и последнее время, последние несколько лет наоборот ситуация только начала ухудшаться в геометрической прогрессии. Достаточно сказать, что именно за последнее время было запущено два основных обходных газопровода - это «Турецкий поток», который должен перехватить порядка 25 кубических миллиардов газа из наших потенциальных транзитных возможностей. И «Северный поток-2» - это еще примерно 45 кубических миллиардов метров газа», - акцентировал он.
Кущ сообщил, что таким образом наша газотранспортная система ближайшим временем может столкнуться с проблемой наполняемости, потому что из 250 миллиардов кубических метров газа в обход по другим газопроводам пойдут больше 200 миллиардов кубических метров газа, оставляя Украине на транзит около 40 кубических миллиардов и не факт, что эти объемы сохранятся.
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Напоминаем, Politeka сообщала со слов Куща, что на втором этапе открытия рынка земли планируется допуск крупных компаний, в том числе и международных.
Также ранее Кущ рассказывал, что население уже не получает социальные блага, а платит за них сверхвысокую цену.