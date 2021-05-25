Общественные организации планируют акцию протеста под стенами НКРЭКУ с требованием полного прекращения импорта электроэнергии из Беларуси и России.

Об этом сообщил лидер ОО «Демократическая сокира» Антон Швец.

«Пусть НКРЭКУ принимают решения о запрете импорта электроэнергии из России навсегда, а из Беларуси до появления там международного признанного и законно избранного президента. Прямые контракты на поставки чего-либо с оккупантами и диктаторами это всегда плохо. Тут не может быть двух мнений», - заявил Швец.

По его словам, НКРЭКУ планирует проигнорировать требование закона и ограничить импорт из Беларуси и России всего на 4 месяца, до 1 октября 2021.

«Нет, ну на первый взгляд, вообще, для подобной даты есть обоснование, потому что дальше отопительный сезон и зима. Но к чему этот цирк? Если мы не можем в принципе обойтись без импорта электроэнергии от оккупантов и их союзников, давайте не будем выпендриваться и будем оставлять импорт. Если можем, то смысл останавливать все только до 1 октября?», - добавил Швец.

Активисты уверены, что Украине не может требовать от США и ЕС санкций к режимам Лукашенко и Путина, при этом самой торговать с РФ и Беларусью напрямую.

«И давайте показывать нашим союзникам, что не только мы просим их ввести санкции, но и сами готовы реагировать на действия диктаторов и отползать от них. Это важно для нас как граждан, это важно для нашего будущего. Потому я приду завтра под НКРЕКП в 10:00, поскольку не хочу, чтобы этот вопрос замолчали и до него не дошли», - подытожил Швец.

Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси с января-февраля 2021 года. За этот период было закуплено электричества на более чем 1 млрд грн. Поставки продолжаются в ежедневном режиме, вопреки принятому закону о их запрете.