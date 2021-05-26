Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг приняла решение об ограничении импорта электроэнергии из России и Беларуси только до 1 октября 2021 г



Комиссия отказалась ограничивать импорт на весь год.

"Ограничить доступную пропускную способность для импорта электроэнергии в Украину, что будет предлагаться на месячных и суточных аукционах, в части межгосударственных сечений между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества, до 0 МВт. Это постановление вступает в силу со дня его принятия и действует до 01 октября 2021 года", - говорится в поддержанном постановлении.

Во время заседания комиссии проходил пикет активистов «Демократичної Сокири» с требованием полного запрета импорта из диктаторских режимов.

Также за полное закрытие импорта выступили народные депутаты МФО «Чистая Энергия» и ряд членов энергетического комитета парламента.

Напомним, 15 апреля Верховная рада одобрила законопроект о запрете импорт тока из России и Белоусе, предоставив НКРЕКП полномочия ограничивать доступ к межгосударственным сечениям. Президент Владимир Зеленский подписал закон 13 мая.

17 мая с требованием остановить импорт в НКРЕКП обратилось Министерство энергетики Украины, а 18 мая группа народных депутатов.

Импорт стал одной из причин рекордной убыточности государственных энергетических компаний. В частности НЭК "Укрэнерго" 2020 год закончило с убытком 27,5 млрд грн. Долги компании превышают 30 млрд грен.

В частности более 10 млрд грн НЭК "Укрэнерго" должен генерирующим компаниям за услуги балансировки, что ставит под угрозу подготовку к следующему отопительному сезону.