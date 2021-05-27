Решение НКРЭКУ запретить импорт тока из России и Беларуси только к октябрю - это имитация, а не защита национальных интересов

Об этом заявил экс-премьер-министр Арсений Яценюк.

«Почти два года власть финансово спонсировала режима Путина/Лукашенко деньгами украинских потребителей, шахтеров, энергетиков. Это такая же государственная измена, как и деятельность кума Путина в Украине. Это преступление власти предлагают восстановить с 1 октября, чтобы дальше платить деньги в российский и белорусский бюджеты, из которых удерживают армии эти диктаторские режимы, угрожающие Украине», - заявил экс-премьер.

Он отметил, что решение НКРЭКУ не отвечает национальным интересам.

«Или вы боретесь на самом деле против наших врагов или, как всегда, - имитация», - добавил экс-премьер.

Напомним, 15 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о запрете импорт тока из России и Белоусе, предоставив НКРЕКП полномочия ограничивать доступ к межгосударственным сечений. Президент Владимир Зеленский подписал закон 13 мая.

17 мая с требованием остановить импорт в НКРЕКП обратилось Министерство энергетики Украины, а 18 мая группа народный депутатов.

26 мая НКРЕКП приняла решение ограничить импорт всего на 4 месяца.

Импорт стал одной из причин рекордной убыточности государственных энергетических компаний. В частности НЭК «Укрэнерго» 2020 закончило с убытком 27500000000 грн. Долги компании превышают 30 млрд Грен.

В том числе более 10 млрд грн НЭК «Укрэнерго» должен генерирующим компаниям за услуги балансировки, ставит под угрозу подготовку к следующему отопительному сезону.