Могли ли белорусские спецслужбы применить силу к соучредителю Telegram-канала NEXTA Роману Протасевичу, чтобы получить необходимые показания?

На этот вопрос ответил украинский политический обозреватель и блогер Руслан Бизяев в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».

Бизяев утверждает, что применять силу к Протасевичу нет смысла, поскольку тот и так понял свое положение. По этому поводу гость программы даже иронизирует: сравнивает задержание Протасевича со сдачей стеклотары. Он объясняет, что западные партнеры, которые вели соучредителя NEXTA все последнее время, его же и сдали.

«Одно дело, когда ты на коне, а другое дело – когда ты попадаешь в реальность. То есть, когда ты идешь в политику, ты должен понимать, что не только ты играешь, но и тобой играют», - объясняет обозреватель.

Кроме этого, он называет Протасевича в этой ситуации разменной монетой и предупреждает, что его и дальше будут использовать. В то же время Бизяев объясняет, что эта особа не утратила своего значения, просто изменила функции. Попутно он напоминает, что в политике есть игроки, а есть фигуры и инструменты, которые используют для решения каких-то задач. «Он – казус белли. Он – инструмент», - подчеркивает гость программы.

Бизяев заключает, что президент Беларуси показал свои умения сажать не только картошку. «Потом он станет добрым диктатором. Сейчас Протасевичу выкатят предъяву лет на 15», - рассуждает эксперт. Тем не менее, он вполне допускает, что после прошения о помиловании Лукашенко сократит Протасевичу срок или может и выдаст амнистию.

Напоминаем, Бизяев рассказал, как будут развиваться отношения Украины и Беларуси после прекращения авиасообщения с республикой.

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