Министр инфраструктуры Александр Кубраков решил уволить Сергея Ковшара из порта "Южный"

На МТП "Южный" он исполнял обязанности директора и занимал должность заместителя директора по экономике и финансам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на копию соответствующего решения.

Как отмечается в приказе, решение вступает в силу 28 мая 2021 года.

Контроль за исполнением этого приказа Кубраков оставил за собой.

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