По мнению исполняющего обязанности министра экономики в 2020 году Павла Кухты, Украина адекватно отреагировала на ситуацию в Беларуси и в этом плане она идет за Западным миром. Подробнее об этом он рассказал в программе «Субъективно с Яникой Мерило».

Кухта утверждает, что реакция Украины на то, что происходит в Беларуси, - правильная. В этих условиях, объясняет он, нельзя было оставить все, как есть, а потому и закрыли авиасообщение.

«Реакция должна быть взрослой. Беларусь совершила акт государственного терроризма, безусловно. За это должны быть какие-то санкции, безусловно», - рассуждает гость программы. Кроме того, отмечает он, Украина в этом плане пошла вслед за Западным миром и ее действия соответствовали его действиям. В этом контексте Кухта использует даже слово «по-партнерски».

С другой стороны, он предупреждает, что больше дополнительных мер принимать не надо и лучше не провоцировать лишний раз конфликт, если на это не будет явных причин. А восстановить авиасообщение с Беларусью, предполагает Кухта, можно будет после освобождения Протасевича.

«Деэскалировать, откатить назад то, что они сделали… Осадок давно остался. Мы же понимаем, что происходит. В Беларуси был авторитарный режим два десятилетия. Был более-менее стабильный, никого, по большому счету, не волновал», - говорит Кухта.

Он вспоминает, как западные страны поочередно вводили и снимали санкций против Беларуси, но конкретно против нее и ее режима никто ничего не предпринимал. Эксперт отмечает, что ранее этот авторитаризм и не переступал определенные границы, был легитимным и устойчивым, сейчас же - он это потерял.

Кухта заключает, что лишний раз обострять ситуацию не стоит, а целью введения санкций должна быть исключительно деэскалация.

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