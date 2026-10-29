30 жовтня у Запоріжжі відключатимуть світло через планові та термінові ремонти електрообладнання. Енергетики опублікували графіки й повний перелік адрес, яких торкнуться знеструмлення.

Графіки відключення світла в Запоріжжі на 30 жовтня вже опубліковані, і мешканцям варто перевірити, чи не потрапила їхня адреса до переліку. Цього дня працюватимуть як планові, так і термінові ремонти електрообладнання.

Повідомляє «Запоріжжяобленерго».



Більшість робіт триватиме з 09:00 до 17:00, а за окремим списком вулиць світло вимикатимуть до 16:00. Енергетики просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, адже ремонти потрібні для стабільної роботи мережі.

Де вимикатимуть світло з 09:00 до 17:00

Найбільший обсяг планових робіт заплановано на тривалий проміжок до 17:00. Під знеструмлення потрапляють житлові будинки та установи на вулицях Авраменка, Вітряній, Героїв 110-ї бригади (колишня Докучаєва), Героїв 55 Бригади (Уральська), Гетьмана Скоропадського (Доватора), Гончарній (Іскри), Житній (Стасова), Зачиняєва, Зеленодольській, Обереговій (Громової), Славутича, Тичини, Цитрусовій, Чарівній, Ярославни (Качалова), а також на проспекті Моторобудівників і в провулках Арабатському, Батуринському (Жигулівському), Буковинському, Родинному (Гайя) та Січневому.

Найширший список адрес зафіксовано на вулиці Чарівній, де світло відключатимуть за десятками номерів будинків. Чимало знеструмлень також на вулицях Славутича, Тичини й Вітряній.

Окремо з 09:00 до 17:00 триватиме терміновий ремонт електрообладнання. Без світла тимчасово будуть будинки на вулиці Незалежної України (65, 65А, 65Б), вулиці Скіфській (Кам'яногірській) і майдані Профспілок.

Які райони відключать до 16:00

Другий блок планових робіт завершиться раніше, о 16:00. Електроенергію вимикатимуть на вулицях Анатолія Солов'яненка (Адмірала Ушакова), Володимира Мономаха (Олександра Невського), Зразковій, Насосній, Новоселівській, Орільській (Камській), Павлокічкаській, Передовій, Перспективній, Початковій, Фільтровій, Фінальній, Фінансовій, Фундаментальній, Чудовій, в провулку Суміжному та на шосе Північному.

Повний перелік адрес і номерів будинків за кожною вулицею оприлюднено на офіційних ресурсах енергокомпанії. Фахівці радять мешканцям заздалегідь підготуватися до відключень: зарядити телефони та повербанки, а також подбати про запас води.

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