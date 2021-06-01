ДТЭК готов рассматривать продажу некоторых теплоэлектростанций и угольных шахт с учетом перехода компании на зеленую энергетику к 2040 г. в рамках Европейского зеленого курса

Об этом в интервью «Экономической правде» заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко. Он обозначил это как вероятность в будущем и при условии согласия кредиторов.

«Нам тоже нужен ориентир государства, его отношение к угольной отрасли. И мы будем следовать этим ориентирам. Сегодня, как я уже сказал, мы делаем основную ставку на развитие зеленой генерации как производителя электроэнергии. Сейчас мы готовы рассматривать продажу наших электростанций и угольных шахт. Но все эти трансформации мы будем делать в соответствии со стратегией государства и с учетом всех социальных вопросов,» - отметил Максим Тимченко.

В качестве примера Тимченко привел закрытие двух шахт «ДТЭК Павлоградугля» в текущем году из-за исчерпания запасов, при этом компания трудоустроила всех сотрудников. Он отметил, что трансформация угольных регионов (ред. - отказ от угольной генерации) должна проводиться с продуманной и хорошо разработанной дорожной картой, с учетом социальных и экономических особенностей.

Напомним, «ДТЭК Энерго» оперирует 8 из 13 теплоэлектростанций Украины. Как отметили в компании, из 23 реконструированных энергоблоков в Украине – 21 энергоблок на ТЭС «ДТЭК Энерго», где был либо построен, либо реконструирован электрофильтр. В обновление оборудования компания инвестировала более 28 млрд гривен за последние 8 лет. Ранее ДТЭК заявлял, что планирует к 2040 стать углеродно нейтральной.